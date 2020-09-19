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sonuçları bilet sorgulama! 19 Eylül Milli Piyango çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

’nun yeni dönemdeki beşinci çekilişi öncesi heyecan dorukta! Bu hafta gerçekleştirilecek çekilişe ilgi bir hayli yoğun olurken, geri sayım da başladı. 19 Eylül’de noter huzurunda yapılacak şans oyununun hemen ardından ve kazandıran numaralar listesine bu başlık altından ulaşabileceksiniz. Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı üzerinden ise tek tek tüm rakamları kontrol etmek yerine bilet numaranızı yazarak size ikramiye çıkıp çıkmadığını kolaylıkla görebilirsiniz. Peki, 19 Eylül 2020 Milli Piyango çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte bilet sorgulama motoru!

Giriş Tarihi: 19.9.2020 11:37 ABONE OL
Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama! 19 Eylül Milli Piyango çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

'nun 19 Eylül'de noter huzurunda yapılacak olan çekilişi öncesi heyecan dorukta! Kuponlarını oluşturan ve büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler vatandaşlar geri sayıma başlarken, Milli Piyango çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusuna ise cevap aramaya başladı. 19 Eylül 2020 bilet sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşarak size ikramiye çıkıp çıkmadığını kolaylıkla görebilirsiniz. İşte Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama!

19 EYLÜL MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA

Milli Piyango sonuçlarının açıklanması ile birlikte kazandıran numaralar listesi merak konusu olacak. Kazandıran numaraların yanı sıra Milli Piyango bilet sorgulama ekranına da bu başlık altından ulaşarak size çıkan ikramiyeyi kolaylıkla görebilirsiniz.

Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama! 19 Eylül Milli Piyango çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

'nun 19 Eylül çekilişi saat 15:30'da noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çekilişin hemen ardından kazandıran numaralar listesine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

Milli Piyango'da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama! 19 Eylül Milli Piyango çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama! 19 Eylül Milli Piyango çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI

Normal Çekilişlerde:

Tam Bilet: 30 TL

Yarım Bilet: 15 TL

Çeyrek Bilet: 7,5 TL

Özel Çekilişlerde:

Tam Bilet: 50 TL

Yarım Bilet: 25 TL

Çeyrek Bilet: 12,5 TL

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Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama! 19 Eylül Milli Piyango çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?
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