Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama! 19 Eylül Milli Piyango çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Milli Piyango'nun 19 Eylül'de noter huzurunda yapılacak olan çekilişi öncesi heyecan dorukta! Kuponlarını oluşturan ve büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler vatandaşlar geri sayıma başlarken, Milli Piyango çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusuna ise cevap aramaya başladı. 19 Eylül 2020 Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşarak size ikramiye çıkıp çıkmadığını kolaylıkla görebilirsiniz. İşte Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama!
Milli Piyango sonuçlarının açıklanması ile birlikte kazandıran numaralar listesi merak konusu olacak. Kazandıran numaraların yanı sıra Milli Piyango bilet sorgulama ekranına da bu başlık altından ulaşarak size çıkan ikramiyeyi kolaylıkla görebilirsiniz.
Milli Piyango'nun 19 Eylül çekilişi saat 15:30'da noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çekilişin hemen ardından kazandıran numaralar listesine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ HAKKINDA
Milli Piyango'da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.
Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.
Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.
MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI
Normal Çekilişlerde:
Tam Bilet: 30 TL
Yarım Bilet: 15 TL
Çeyrek Bilet: 7,5 TL
Özel Çekilişlerde:
Tam Bilet: 50 TL
Yarım Bilet: 25 TL
Çeyrek Bilet: 12,5 TL