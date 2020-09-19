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Önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi

'da M.S. (32), internetten tanışıp fuhuş için buluştuğu B.Ş.'yi (25) bıçakla hafif yaraladı. B.Ş. ile olayın ardından sinir krizi geçiren M.S., hastanede tedaviye alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 19.9.2020 15:10 ABONE OL
Önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi

Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Maksem Caddesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. M.S., sosyal medyadan tanıştığı B.Ş. ile fuhuş için anlaşıp evine gitti. Aralarında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.S., B.Ş.'yi boğazından ve bacağından bıçaklayarak hafif yaraladı.

B.Ş.'nin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. B.Ş. ambulansla hastaneye kaldırılırken, M.S. ise olay yerinde sinir kriz geçirdi.
M.S.'nin fenalaştığını gören polis ekipleri, başka bir sağlık ekibi çağırdı. Ekipler M.S.'nin kendisine gelmesi için dakikalarca başından ayrılmadı. M.S., yapılan müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi
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