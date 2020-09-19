Rezalet olayda mahkeme kararını verdi! Kadınlar tuvaletini kullandı ve...

Bursa'da çalıştığı iş yerinde satış danışmanı olarak görev yapan çalışan, 'kadınlar tuvaletini kullanmış olması' sebebiyle tazminatsız kovuldu. Bursa 2. İş Mahkemesi'ne başvuran mağdur davacı, suçlamaların asılsız olduğunu, yöneticilerinin tüm emir ve talimatlarını eksiksiz yerine getirdiğini ve çalışma performansı ile iş yerini kâr ettiren sayılı satış danışmanlarından biri olduğunu, iş akdinin haksız feshedildiğini ileri sürerek; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık izin ücreti, ücret ve prim alacaklarını istedi.



