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Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Adana'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler 19 Eylül 2020

SON DAKİKA: 'da ! ve son depremler 19 Eylül 2020

Edinilen son dakika bilgisine göre, 'da 4.0 şiddetinde bir meydana geldi. son depremler verilerine göre, Adana'nın Ceyhan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde, yerin 7.5 km derinliğinde bir deprem oldu. da Adana depremine ilişkin bilgi paylaşırken depremin şiddetini 3.9, derinliğini ise 23.90 km olarak paylaştı. Adana'da meydana gelen bu son dakika depremi, çevre ilçelerden de hissedildi. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 19 Eylül 2020...

Giriş Tarihi: 19.9.2020 13:04 Son Güncelleme: 19.9.2020 13:05 ABONE OL
SON DAKİKA: Adana'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler 19 Eylül 2020

Son dakika... Adana'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verilerinden gelen bilgiye göre, Adana'da 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, 12.30'da gerçekleşen depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıklarken derinliğini 7.5 km olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi, depremin Adana Ceyhan'da meydana geldiğini bildirdi.

SON DAKİKA... AFAD DA DUYURDU! ADANA'DA DEPREM

AFAD tarafında da Adana'da meydana gelen depreme ilişkin bilgiler paylaşıldı. AFAD son depremler veirlerine göre, Ceyhan'da meydana gelen deprem 3.9 şiddetinde, yerin 23.90 km derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER

Türkiye'nin dört bir yanında meydana gelen depremleri anbean olarak aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: Adana'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler 19 Eylül 2020
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