SON DAKİKA: Adana'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler 19 Eylül 2020

Son dakika... Adana'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verilerinden gelen bilgiye göre, Adana'da 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, 12.30'da gerçekleşen depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıklarken derinliğini 7.5 km olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi, depremin Adana Ceyhan'da meydana geldiğini bildirdi.

SON DAKİKA... AFAD DA DUYURDU! ADANA'DA DEPREM

AFAD tarafında da Adana'da meydana gelen depreme ilişkin bilgiler paylaşıldı. AFAD son depremler veirlerine göre, Ceyhan'da meydana gelen deprem 3.9 şiddetinde, yerin 23.90 km derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER

Türkiye'nin dört bir yanında meydana gelen depremleri anbean olarak aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

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