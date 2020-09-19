SON DAKİKA HABERİ - Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 19 Eylül Türkiye corona vaka ve ölü sayısı son durum!

Corona vaka sayısı ile son gelişmeler yakından takip edilirken son olarak 18 Eylül 2020 koronavirüs tablosu verilerine göre; vefat sayısı 62, hasta sayısı bin 771, test sayısı 111 bin 113 ve iyileşen sayısı ise bin 60 olarak kayıtlara geçti. Hal böyle olunca corona virüsü ölü ve vaka sayısı ile ilgili yeni veriler merak ediliyor. Peki; Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 19 Eylül Türkiye corona vaka ve ölü sayısı son durum ne? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı!
19 Eylül 2020 corona vaka sayısına ilişkin güncel tablo henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Corona vaka sayısı son dakika gelişmeleri ile Bakan Koca'nın değerlendirmeleri haberimizin içerisinde...
18 EYLÜL TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
İşte Bakan Fahrettin Koca'nın günlük değerlendirmeleri
Toplam hastalığa yakalanmış kişi sayısı yaklaşık 300.000 oldu. Bugün 62 CAN kaybımız var. Hastalıkla mücadele etmek tedbirde mücadele birlikteliği ile mümkün. BİRLİKte mücadele edelim. Sağlık çalışanlarımızın omuzlarındaki yükü azaltmak sorumluluğumuz.
17 EYLÜL TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1.648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde. Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı olacağız. Tedbirlere uyarak sağlık ordumuzun gücüne güç katın.
16 EYLÜL TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
TOPLAM VEFAT SAYISI: 63
TOPLAM TEST SAYISI: 112.645
TOPLAM VAKA SAYISI: 1.771
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.342
15 EYLÜL TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede GÜÇ BİRLİĞİ yaparsak virüsü yenebiliriz.
14 EYLÜL TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlama yok. Bugün hastalığa yakalanan 1.716 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısı 60'tan fazla. Tek tek mücadele edemeyiz ama birlikte galip gelebiliriz. BİRLİKte TEDBİRlere uyalım.
13 EYLÜL TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
57 CAN kaybı, 1.527 yeni hasta. Virüs sevdiklerimizi bizden ayırıyor. Bu gidişe dur diyecek olan Birlik ve Beraberlik içinde mücadeledir. TEDBİRde BİRLİK olalım virüse fırsat vermeyelim.