Yalova'da tarihi cami ibadete açıldı

Güneyköy'de 1912 yılında yapılan, 1920 yılındaki Yunan işgali sırasında zarar gören Güneyköy Eski Cami'de restorasyon çalışmaları tamamlandı. 20 yıl sonra yeniden ibadete açılan caminin minaresinde hala o döneme ait mermi izleri bulunuyor. Güneyköy Muhtarı Hacı Murat Erhan, "Köyümüzdeki camimiz Osmanlı döneminden kalma tarihi camilerimizden biridir. Yunan bozgununda tahribat gördü, tahribattan sonra tekrar köyüne dönen köylülerimizin onardığı camimizde, bir müddet köylülerimiz imamsız bir şekilde ibadetlerini yerine getirdi. Son yıllarda Diyanet İşleri Başkanlığı ile temasa geçildi ve camimize kadrolu imam atandı. Bundan sonra da son haliyle onarımı yapılarak hizmete açıldı" dedi.



'CAMİMİZİN KAPISI HER ZAMAN AÇIK'



Camide imamlık yapan İsa İlter (50), "1997 yılından beri burada görev yapıyorum. Köyün aşağısında bulunan camide görevliydim, şimdi de tarihi camimizde görev yapıyorum. Camimiz büyük çaplı bir tamirata girdi. Başta muhtarımız olmak üzere köyün önde gelen kardeşlerimizden Allah razı olsun. Tarihi cami olması sebebiyle ziyaretçisi çok fazla ve camimizin kapısı yoğunluktan dolayı hiç kapanmıyor. Onların duaları sayesinde bugünlere ulaşıldı" şeklinde konuştu.



'CAMİMİZİN RUHANİYETİ VAR'



Köylülerden Muğdat Ulubay (73) ise, Eski Kafkasya'dan gelme ustalarımız varmış. Bu minareyi gördüğünüz gibi yontma taştan yapılmış bir cami. Bugüne kadar çeşitli zamanlarda açılıp, kapanmış. Ama çok şükür camimizi yeniden ibadete açtık" ifadelerini kullandı.