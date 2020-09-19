Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldü

Kaza, akşam saatlerinde Patnos- Van karayolu Bozoğlak köyü yakınlarında meydana geldi. F.Ö. yönetimindeki 40 AZ 331 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Abdurrahman Avcı'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Abdurrahman Avcı, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan bir kişi de çarpmanın etkisiyle yaralandı. Yaralı kişi ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, yakınlarının uzun süre başında gözyaşı döktüğü Avcı'nın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.