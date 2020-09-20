Bayrampaşa'da akılalmaz olay! Köpeğinden kaçan kedinin ölümüne yol açan kişiye para cezası verildi

Yenidoğan Mahallesi Emintaş Sanayi Sitesi'nde Y.D. gezdirdiği köpeğiyle bir sokak kedisinin üzerine doğru yürümeye başladı.
Köpeğinden kaçan kedinin ölümüne yol açan kişiye para cezası verildi | Video
Köpekten korkan kedi, sitedeki korkuluklara tırmanarak kaçmaya çalıştı. Köpekten korkan kedi, yüksekten düşerek öldü.
CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
Yaşanan olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bu görüntüleri sosyal medya hesabından izleyen Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel'in talimatıyla köpeğin sahibi Y.D'ye Bayrampaşa Polis Merkezi Amirliği'nde idari işlem yapılarak para cezası verildi.