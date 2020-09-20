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'da akılalmaz olay! Köpeğinden kaçan kedinin ölümüne yol açan kişiye para cezası verildi

'da köpeğini gezdirirken, bir sokak kedisinin yüksekten düşerek ölmesine neden olan şahsa idari işlem uygulandı. Yaşanan olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

AA
Giriş Tarihi: 20.9.2020 11:49 Son Güncelleme: 20.9.2020 12:07 ABONE OL
Bayrampaşa'da akılalmaz olay! Köpeğinden kaçan kedinin ölümüne yol açan kişiye para cezası verildi

Yenidoğan Mahallesi Emintaş Sanayi Sitesi'nde Y.D. gezdirdiği köpeğiyle bir sokak kedisinin üzerine doğru yürümeye başladı.

Köpeğinden kaçan kedinin ölümüne yol açan kişiye para cezası verildi | Video

Köpekten korkan kedi, sitedeki korkuluklara tırmanarak kaçmaya çalıştı. Köpekten korkan kedi, yüksekten düşerek öldü.

Bayrampaşa'da akılalmaz olay! Köpeğinden kaçan kedinin ölümüne yol açan kişiye para cezası verildi

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bayrampaşa'da akılalmaz olay! Köpeğinden kaçan kedinin ölümüne yol açan kişiye para cezası verildi

Bu görüntüleri sosyal medya hesabından izleyen Kaymakamı Soner Şenel'in talimatıyla köpeğin sahibi Y.D'ye Bayrampaşa Polis Merkezi Amirliği'nde idari işlem yapılarak para cezası verildi.

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Bayrampaşa'da akılalmaz olay! Köpeğinden kaçan kedinin ölümüne yol açan kişiye para cezası verildi
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