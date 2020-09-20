Dövülüp araçtan atılan adama başka bir araç çarptı...

'KENDİMİ SAVUNMAK İÇİN ELİMDE DEODORANT ŞİŞESİYLE GEZİYORDUM'



Emniyete gelerek ifade veren Metin Özcan'ın eşi Özlem Özcan, eşinin sürekli tehdit içerikli telefonlar aldığını belirterek, "Bize 25 bin TL karşılığında arabuluculuk yapacaklarını söylediler. Eşim başkaları aracılığıyla karşı tarafla görüştü. Eğlence mekanının sahipleri para istemediklerini, eşimi döveceklerini, kemiklerini kıracaklarını intikamlarını böyle alacaklarını söylediler. Diğer taraf da bizim sözümüzün üstüne söz söyleyemezsiniz, siz bu 25 bin TL'yi bize vereceksiniz, başka şansınız yok. Diyerek sürekli eşimi tehdit ediyorlardı" dedi.



Özkem Özcan, evlerinin önünde bekleyen kişilerin giriş çıkışlarını izlediğini ve can güvenliklerinin olmadığını vurgulayarak, "Bizim evimizin önünde arabalar geziyordu. Ben işe giderken çok tedirgin oluyordum, arabaların içinde birileri var mı, beni takip ediyorlar mı diye hep tetikteydim. Kendimi savunmak için elimde deodorant şişesiyle geziyordum" dedi.



'CANIM ÇOK YANIYOR'



Eşinin sağlık durumunun kritik olduğunu aktaran Özlem Özcan, "Aradan birkaç gün geçti ortalık biraz durulur gibi oldu. Eşimi takip etmişler oto yıkamada eşimi yakalıyorlar. Daha önce de eğlence mekanının sahipleri dükkanımızı dağıttı. Eşimin parmağı başka bir olaydan dolayı kırıktı, onlar da bunu bilerek eşime saldırdılar. Eşim o durumda onlara cevap veremezdi. Yerler ıslak olduğu için kayıyor, görüntülerin tamamını izleyemedim. Eşimin şuan hayati tehlikesi var. Beyin travması var, şok geçirmiş durumda yoğun bakımda yatıyor. Ben bunların hepsinin bulunmasını istiyorum. Benim eşim orada yatıyorsa onlar da dışarıda rahat gezemezler. Şu an benim canım çok yanıyor, onların ceza almalarını istiyorum" diye konuştu.



'OLAY ORGANİZE VE TASARLAMA SONUCUNDA GERÇEKLEŞMİŞTİR'



Metin Özcan'ın avukatı Tuncay İlçim de yazılı açıklama yaparak, olayın organize bir cinayet girişimi olduğunu ve pek çok yönüyle incelenmesi gerektiğini belirtti. İlçim şu ifadelere yer verdi:



"Olay, Bursa'nın Karaman Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında çalışan bir garsonun müvekkilime hakaret etmesi ve akabinde müvekkilimin iş yerini kurşunlanması üzerine patlak vermiştir. Müvekkilim halen yoğun bakımda yatan Metin Özcan, mekan sahiplerinin zararlarını karşılayıp uzlaşmak niyetindeyken Emir K. adlı kişi tarafından İhsan Y. ile tanıştırılmıştır. İhsan Y. mekan sahipleri ile görüştüğünü 25 bin TL para istediklerini söylemiş ancak müvekkilim görüştüğünde böyle bir talebin olmadığını öğrenmiştir. Bunun üzerine şüphelilerden İhsan ve Emir müvekkilimi sürekli tehdit ederek bu parayı talep etmiş, mekan sahipleri ile kendileri olmadan görüşülüp uzlaşılamayacağını, gayri meşru aleminde bir isminin olduğunu bu ismin yere düşürülemeyeceğini söyleyerek uzlaşma yolunu kapatmıştır . İş yeri sahibi aynı gün müvekkilimin iş yerini basarak camları kırmış eşyaları talan etmiştir. Olayın burada kalmayacağını söyleyerek tehdit edip çıkmıştır. Aynı günün akşamında müvekkilimi takip eden çok sayıda kişi oto yıkamada kendisini kıstırarak öldüresiye dövmüş sürükleyerek araca atmışlardır. Araçta da ağır darp edilen ve ayakta yürüyemeyecek halde olan müvekkilimi araçtan atmışlardır. Arkadan gelen araç da kendisine çarpmıştır. Olay tamamen organize ve tasarlama sonucunda gerçekleşmiştir."



'ÖLÜME TERK ETMİŞLER'



Müveklinin hayat mücadelesi verdiğini belirten İlçim, "Olay öncesinde şüphelilerin son 2 saat içerisindeki görüşme trafik yoğunluğu irdelendiğinde son 5 gün içerisinde yaşanan ve adli mercilere intikal eden tüm vakaların irtibatlı ve bağlantılı olduğu görülecektir. Şüpheliler müvekkilimi ölüme terk etmiş, kaza süsü vererek hadiseyi kapatmaya çalışmışlardır. Müvekkilin beyin kanaması halen durdurulamamış aldığı darbeler sonucunda kolunda boynunda ve kaburgasında, burnunda çok sayıda kırık oluşmuştur. Halen şuuru kapalıdır ve ameliyata alınamamıştır. Şüpheliler olay sonrasında yakalanamamış, kaçarak cezai mueyyidelerden kurtulabilecekleri suizannına kapılmışlardır. Şüphelilerin yakalanması için ülke genelinde tüm emniyet birimleri titizlikle çalışmaktadır. Olay yerinde bulunan tüm şüpheliler açısından müşterek fail olarak birden fazla kişi ile birlikte gece vakti silahlı yağma, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, nitelikli hürriyeti tahdit, nitelikli kasten yaralama suçları mevcuttur. Müvekkilin hayata döneceği umudunu taşıyoruz. Hayata dönüp ifade vermesi durumunda olaylar zinciri daha da net aydınlanacakt