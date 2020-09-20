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Hırsız, tuvalet penceresinden kaçmaya çalışırken suçüstü yakalandı

'da vatandaşların korkulu rüyası haline gelen hırsızlara yönelik polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon sırasında hırsızlardan biri tuvalet penceresinden apartman boşluğuna girerek kaçmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Bununla beraber hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hırsızların, 2. kattan düşen arkadaşlarını otomobile taşıma anları görülüyor.

DHA
Giriş Tarihi: 20.9.2020 10:36 Son Güncelleme: 20.9.2020 10:40 ABONE OL
Hırsız, tuvalet penceresinden kaçmaya çalışırken suçüstü yakalandı

'da çok sayıda hırsızlık yaptıkları iddia edilen 1'i kadın 5 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Hırsız, tuvalet penceresinden kaçmaya çalışırken suçüstü yakalandı

Şüphelilerin, hırsızlık sırasında ikinci kattan düşen arkadaşlarını yerden kaldırarak geldikleri otomobile taşıma anları kamera görüntülerine yansıdı. Operasyon sırasında tuvalet penceresinden kaçmaya çalışan bir şüphelinin yakalanış anlarını ise polis kamerası kaydetti.

Hırsız, tuvalet penceresinden kaçmaya çalışırken suçüstü yakalandı

'da meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis soruşturma açtı. Güvenlik kameralarının incelemesi sonucu 4 ayrı işyeri hırsızlığını aynı kişiler tarafından yapıldığı tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, kimliklerini tespit ettiği şüphelileri Kağıthane, Fatih, Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde tespit ettiği 6 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Hırsız, tuvalet penceresinden kaçmaya çalışırken suçüstü yakalandı

Operasyonda 1'i kadın 5 şüpheli yakalanırken evlerde yapılan aramada 12 bin lira , ziynet eşyaları , 8 adet cep telefonu, 8 kol saati, 2 bilgisayar ele geçirildi.

Hırsız, tuvalet penceresinden kaçmaya çalışırken suçüstü yakalandı

OPERASYONDA TUVALET PENCERESİNDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Operasyon sırasında tuvalet penceresinden apartman boşluğuna inerek kaçmaya çalışan bir şüpheli ise suçüstü yakalandı.

Hırsız, tuvalet penceresinden kaçmaya çalışırken suçüstü yakalandı

Polisler tarafından pencerede yakalanan şüpheli aşağı indirilerek gözaltına alındı.

Hırsız, tuvalet penceresinden kaçmaya çalışırken suçüstü yakalandı

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin 4 iş yerine girerek hırsızlık yaptıkları belirlendi. Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan görüntülerde hırsızların maske taktıkları işyerlerine girdikten sonra içerde buldukları kasaları açarak ziynet eşyaları ve paraları alarak kaçtıkları görüldü.

Hırsız, tuvalet penceresinden kaçmaya çalışırken suçüstü yakalandı

HIRSIZLIK SIRASINDA İKİNCİ KATTAN DÜŞEN ARKADAŞLARINI TAŞIMIŞLAR

Soruşturma sırasında elde edilen görüntülerin biri deneyimli dedektifleri bile şaşırttı. Görüntülerde ikinci katta bulunan bir iş yerine girmeye çalışan şüphelilerden birinin aşağıya düştüğü görüldü.

Hırsız, tuvalet penceresinden kaçmaya çalışırken suçüstü yakalandı

Bir süre yerde hareketsiz durduktan sonra acıyla kıvranmaya başlayan kişinin yanına gelen diğer şüphelilerin onu yerden kaldırarak geldikleri otomobile kadar taşıdıkları ve hep birlikte kaçtıkları görüldü.

Hırsız, tuvalet penceresinden kaçmaya çalışırken suçüstü yakalandı

Poliste işlemleri tamamlanan daha önceden de polise geliş kaydı bulunan şüpheliler Fatih Ç.(30), Gülsüm T.(36), Süleyman K.(31), Bilal B.(27), Ramazan A.(30) adliyeye sevk edildiler.

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Hırsız, tuvalet penceresinden kaçmaya çalışırken suçüstü yakalandı
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