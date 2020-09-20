Hırsız, tuvalet penceresinden kaçmaya çalışırken suçüstü yakalandı

İstanbul'da meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis soruşturma açtı. Güvenlik kameralarının incelemesi sonucu 4 ayrı işyeri hırsızlığını aynı kişiler tarafından yapıldığı tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, kimliklerini tespit ettiği şüphelileri Kağıthane, Fatih, Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde tespit ettiği 6 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.