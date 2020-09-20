MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 19 Eylül 2020 Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama

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MPİ sonuçları açıklandı! 19 Eylül 2020 Milli Piyango Online Çılgın MPİ hızlı bilet sorgulama

Merakla beklenen 19 Eylül Çılgın sonuçları açıklandı...Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye 62 milyon TL devretmişti. Hal böyle olunca bilet sorgulama işlemleri ile kazandıran numaralar araştırılıyor. Haberimizin içerisinden sayısal loto sonuçlarına ulaşabilir, bilet sorgulama işlemi yapabilirsiniz. İşte 19 Eylül Milli Piyango Online Çılgın bilet sorgulama ekranı ve detayları!

Giriş Tarihi: 20.9.2020 09:10 Son Güncelleme: 20.9.2020 09:15 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 19 Eylül Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgula!

Milli Piyango Çılgın çekiliş sonuçları merakla bekleniyordu. Şans oyunu sevenler sorgulama işlemi yapmak için araştırmalarına başladılar. Geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye 62 milyon TL devretmişti. Bunun ardından da Sayısal Loto biletlerine olan ilgi daha da arttı.

19 EYLÜL ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Geçtiğimiz hafta kazanan sayılar, 19, 25, 35, 47, 57, 85 ve joker 55 oldu. 6 bilen çıkmadığından büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti. Çekilişte 5+1 bilen de olmazken 5 bilen iki kişi 195.914,30 TL, 4 bilen 280 kişi 1.399,35 TL, 3 bilen 9.249 kişi 105,90 TL ve 2 bilen 143.383 kişi ise 10,20 TL ikramiye kazandı.

KAZANDIRAN NUMARALAR!

19-44-45-61-71-87+83 (JOKER)

Milli Piyango Online 19 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonucu bilet sorgulama ve oyuna ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde;

Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 19 Eylül Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgula!

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 19 Eylül Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgula!

ÇILGIN SAYISAL LOTO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Çılgın çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango'nun resmi YouTube Kanalı saat 21:30'da üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 19 Eylül 2020 Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama
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