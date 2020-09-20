Son Dakika Haberi: Niğde’de korkutan deprem! Adana ve Konya’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Niğde Bor'da saat 22.08'de 5.1 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 6.97 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adana ve Konya'da da hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika! Niğde'de 5,1'lik deprem! | Video

NİĞDE'nin Bor ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, merkez üssü Bor ilçesi ile hissedildiği yakın çevresinde endişe yarattı.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 22.08'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 6.97 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Niğde'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Sarsıntı ile birlikte özellikle merkez üssü Bor ilçesinde vatandaşlar sokaklara çıktı. İlk belirlemelerde göre depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, ekipler çalışmalarını sürdürüyor.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

DEPREMİN DETAYLARI



NİĞDE VALİSİ ŞİMŞEK'TEN İLK AÇIKLAMA!

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek Niğde'nin Bor ilçesinde yaşanan depremde herhangi bir can ve mal kaybı olmadığını bildirdi.

BOR KAYMAKAMI'NDAN AÇIKLAMA!

Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz:

"(Bor'daki deprem) Bize herhangi bir şey ulaşmadı. Sorup öğrenmeye çalışıyorum"