Tuzla ve Esenler’den tablet kampanyası

EsenlerBelediyesi ve Tuzla Belediyeleri uzaktan eğitime destek olmak amacıyla tablet kampanyası başlattı. 'Bir tablet de senden' sloganıyla başlatılan kampanyada ilk etapta en az 10 bin öğrenciye tablet hediye etmek istediklerini belirten Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Eğitime gönül vermiş tüm dostlarımızdan destek bekliyoruz" dedi. Tuzla Belediyesi de öğrencilerin uzaktan eğitime kolay erişebilmeleri için "Askıda Tablet" kampanyası başlattı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,z "Hedefimiz Tuzla'da ikamet eden ve eğitim için tablete ihtiyaç duyan tüm öğrencilerimizi tablet sahibi yapmak" diye konuştu.