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: Uluslararası Telefon Görüşmesi Yapmak İçin Ülke Telefon Kodları

Dünyada belki de en fazla kullanılan cihazlar telefonlardır. İnsanların birbirleri ile en hızlı şekilde iletişim kurmaları telefonlar ile mümkün kılınmaktadır. Ülke içerisinde insanlar birbirlerini ararken herhangi bir şeye ihtiyaç duyulmaz. Direkt numara tuşlanarak insanlar birbirlerini arayabilirler. Ancak uluslararası bir arama yapılacağı zaman çok önemlidir. Numaraların önünde ülkelerin alan kodları olmazsa arama yapılamaz. Bundan dolayı internet üzerinde ülkelerin telefon kodları çok fazla araştırılır. Yurt dışında herhangi bir ülkeyi arayacak bir kişi önce o ülkenin telefon kodunu öğrenmelidir. Peki Ülke Telefon Kodları nelerdir? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 20.9.2020 11:26 Son Güncelleme: 20.9.2020 11:26 ABONE OL
Ülke Telefon Kodları: Uluslararası Telefon Görüşmesi Yapmak İçin Ülke Telefon Kodları

İletişim dünyanın en önemli unsurlarından birisidir. Dünyanın dört bir yanında iletişim için pek çok cihaz kullanılmaktadır. Ancak en fazla kullanılan araç hiç şüphe yok ki telefonlardır. Telefonlar kilometreleri saniyeler içinde aşıp insanların iletişim kurmasını sağlayan araçlardır. Ülke içinde arama yapmak oldukça kolaydır. Ancak yurt dışına arama yapmak o kadar kolay değildir. Herhangi bir ülkeden başka bir ülkeyi aramak için aranan ülkenin alan kodunu bilmek gereklidir. Ülkelerin telefon kodu numaranın önünde olmazsa arama yapılamaz. Bundan kaynaklı olarak ülke alan kodları çok araştırılır. Peki arama yapmak için gerekli olan Uluslararası Telefon Kodları nelerdir? İşte tüm detaylar...

Ülke Telefon Alan Kodları

Dünyadaki her insan iletişime ihtiyaç duyar. İletişim için kullanılan çok fazla yöntem vardır. Dünyanın dört bir yanında en fazla kullanılan iletişim aracı ise telefondur. Hayatında iletişim için telefon kullanmamış insan yoktur. Herkes birisini aramak için telefon kullanır. Telefon iletişimin en hızlı olduğu şekildir. Ülke içerisinde herkes birbirini hızlı bir şekilde arayarak iletişim kurabilir. Ancak aynısı yurt dışı aramaları için geçerli değildir. Bir kişi yurt dışındaki bir kişiyi arayacaksa sadece o kişinin numarasını tıklaması yeterli değildir. Aranan kişi hangi ülkedeyse numaranın önüne o ülkenin alan kodu yazılmalıdır. Oldukça önemli olan ülke telefon kodları aşağıda sıralanmıştır:

ABD

1

Letonya

371

Afganistan

93

Liberya

231

Almanya

49

Libya

218

Amerikan Samoa

684

Lihtenstayn

41

Andorra

376

Litvanya

370

Angola

244

Lübnan

961

Anguilla

1264

Lüksemburg

352

Antigua

1268

Macaristan

36

Arjantin

54

Madagaskar

261

Arnavutluk

355

Makao

853

Aruba

297

Makedonya

389

Asension

247

Malavi

265

Avustralya

61

Maldiv Adaları

960

Avusturya

43

Malezya

60

Azerbaycan

994

Mali

223

Azor-Mader Adaları

351

Malta

356

BAE

971

Mariyan Adaları

1670

Bahama

1242

Malsar Adaları

692

Bahreyn

973

Martinik

596

Bangladeş

880

Meksika

52

Barbados

1246

Merkezi Afrika Cum.

236

Batı Samoa

685

Mıkronezya

691

Belçika

32

Mısır

20

Belize

501

Moğolistan

976

Benin

229

Moldovya

373

Bermuda

1441

Monaco

377

Beyaz Rusya

375

Montserrat

1664

Bolivya

591

Moris Adaları

230

Bosna Hersek

387

Moritanya

222

Botsvana

267

Mozambik

258

Brezılya

55

Nakhodka

7504915

Brıtısh Vırgın Adl.

1284

Nakhodka

750492

Bruney

673

Namibya

264

Bulgaristan

359

Nauru Adası

674

Burkına Faso

226

Nepal

977

Burma

95

Nijer

227

Burundı

257

Nijerya

234

Butan

975

Nikaragua

505

Cad

235

Niue Adaları

683

Cebelitarık

350

Norfolk Adaları

672

Çek Cum.

420

Norveç

47

Cezayir

213

Özbekistan

998

Cibuti

253

Pakistan

92

Çin

86

Palau

680

Cook Adası

682

Panama

507

Danimarka

45

Papua Yeni Gine

675

Dıego Garsıa

246

Paraguay

595

Dominik

1767

Peru

51

Dominik Cum.

1809

Polonya

48

Ekvator

593

Portekiz

351

Ekvator Gine

240

Porto Riko

1787

El Salvador

503

Radıus

750996

Endonezya

62

Reunyon

262

Erıtre

291

Romanya

40

Ermenistan

374

Ruanda

250

Estonya

372

Rusya Federasyonu

7

Etiyopya

251

Sakhalın

750440

Falkland Adl.

500

Sakhalın

7504416

Faroe Adaları

298

Sakhalın

750442

Fas

212

Sakhalın

750443

Fiji

679

San Marıno

378

Fildişi Sahili

225

Sao Tome &Prıncıpe

239

Filipinler

63

Senegal

221

Finlandiya

358

Seysel

248

Fransa

33

Sierra Leone

232

Fransız Guyanası

594

Şili

56

Fransız Polenazyası

689

Singapur

65

Gabon

241

Slovak Cum.

421

Gambia

220

Slovenya

386

Gana

233

Solomon Adaları

677

Gine

224

Somali

252

Gine Bissau

245

Sri Lanka

94

Grenada

1473

St.Helena

290

Grönland

299

St.Kıttıs&Nevıs

1869

Guadalup

590

St. Lucia

1758

Guam

1671

St. Marten

5995

Guatemala

502

St.Piyer&Mikelon

508

Güney Afrika Cum.

27

St.Vıncent&Grenada

1784

Güney Kore

82

Sudan

249

Gürcistan

995

Surinam

597

Güyana

592

Suriye

963

Haiti

509

Suudi Arabistan

966

Hindistan

91

Svaziland

268

Hırvatistan

385

Tacikistan

7

Hollanda

31

Tanzanya

255

Hollanda Antilleri

599

Tataristan

7843

Honduras

504

Tatıncom

7513

Hongkong

852

Tayland

66

Irak

964

Tayvan

886

İngiltere

44

Togo

228

İran

98

Tokelan

690

İrlanda

353

Tonga

676

İspanya

34

Trinidad&Tobago

1868

İsrail

972

Tunus

216

İsveç

46

Türkiye

90

İsviçre

41

Türkmenistan

993

İtalya

39

Turks&Caıcos Adl.

1649

İzlanda

354

Tuvalu

688

Jamaika

1876

U.S.Vırgın Adası

1340

Japonya

81

Uganda

256

Kamboçya

855

Ukrayna

380

Kamerun

237

Umman

968

Kanada

1

Uraguay

598

Kap Verd

238

Ürdün

962

Katar

974

Vallis Fununa Adl.

681

Kayman Adaları

1345

Venezuela

58

Kazakistan

7

Vietnam

84

Kenya

254

Yemen Arap Cum.

967

Kırgızistan

996

Yemen Halk Cum.

969

Kırıbatı

686

Yeni Hebritler

678

Kolombiya

57

Yeni Kaledonya

687

Komor Adaları

269

Yeni Zelenda

64

Kongo

242

Yugoslavya

381

Kosta Rika

506

Yunanistan

30

Küba

53

Zaire

243

Kuveyt

965

Zambiya

260

Kuzey Kore

850

Zanzibar

259

Lao Dem. Halk Cum.

856

Zimbabve

263

Lesotho

266

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Ülke Telefon Kodları: Uluslararası Telefon Görüşmesi Yapmak İçin Ülke Telefon Kodları
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