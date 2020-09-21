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Boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı

Giriş Tarihi: 21.9.2020 ABONE OL
Boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı
Silivri'de eşi ile boşanma aşamısında olan ve hakında uzaklaştırma kararı bulunan Metehan Ç., eşine ve arkadaşına kurşun yağdırdı. Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de bir kafede oturan Mehmet Kalkan ve Ecem Ç., Ecem Ç'nin eşi Metehan Ç'nin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan Ecem Ç. ve Mehmet Kalkan, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmet Kalkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Ecem Ç.'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Çiftin boşanma aşamasında olduğu öğrenilirken, Metehan Ç. olay sonrası emniyete giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı
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