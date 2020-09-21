Diyarbakır'da ambulans otomobile çarptı: 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu 5'inci kilometresinde meydana geldi. Hasta almaya giden 112 Acil Servis Hizmetleri'ne bağlı ambulans, aynı yönde seyir halinde olan Aziz Turan idaresindeki 21 FU 124 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ambulans refüje çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan kimse yara almazken, ambulans şoförü ve 2 acil tıp teknisyeni yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, bir süre trafiğe kapanan yol ambulansın çekici ile kaldırılması ile tekrar trafiğe açıldı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.