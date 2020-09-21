Diyarbakır'da dehşet anları: Önce marketi soydu, ardından çalışanı kaçırdı

Haber verilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. Polis ekipleri, yaptıkları incelemede şahsın eşkalini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan, olayı haberleştirmek için bölgeye giden gazeteciler, market müdürünün çekim yapmasını engellemeye çalıştı. Market Müdürü, "Olay yerini çekmeyeceksin, atmayacaksın. Problemli bir insanım, sen beni tanıyor musun, ben buranın müdürüyüm." diye tehdit etti.