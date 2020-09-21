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'da dehşet anları: Önce marketi soydu, ardından çalışanı kaçırdı

'ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir marketin şubesine gelen hırsız dehşet saçtı! Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde marketi açmak isteyen çalışanlar, silahlı bir kişinin içeri girmesi ile neye uğradıklarını şaşırdı. Diyarbakır'da bir kişi, girdiği markette silahlı soygun gerçekleştirmesinin ardından çalışanı rehin alarak olay yerinden uzaklaştı. Yaklaşık 15 kilometre sonra rehin aldığı çalışanı bırakan zanlı, kayıplara karıştı.

İHA
Giriş Tarihi: 21.9.2020 11:47 Son Güncelleme: 21.9.2020 12:27 ABONE OL
Diyarbakır'da dehşet anları: Önce marketi soydu, ardından çalışanı kaçırdı

Olay, bir market zincirinin 'ın Kayapınar ilçesinde bulunan şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde marketi açmak isteyen çalışanlar, silahlı bir kişinin içeri girmesi ile neye uğradıklarını şaşırdı. Silahla içeri giren zanlı, kasadaki tüm paraları aldıktan sonra dışarı çıktı.

Diyarbakır'da dehşet anları: Önce marketi soydu, ardından çalışanı kaçırdı

Burada aracı olan çalışanın otomobiline binan hırsız, rehin aldığı çalışanla birlikte olay yerinden uzaklaştı. Yaklaşık 15 kilometre sonra çalışanın aracından inen hırsız, bölgeden kaçarak izini kaybettirdi.

Diyarbakır'da dehşet anları: Önce marketi soydu, ardından çalışanı kaçırdı

Haber verilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. Polis ekipleri, yaptıkları incelemede şahsın eşkalini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan, olayı haberleştirmek için bölgeye giden gazeteciler, market müdürünün çekim yapmasını engellemeye çalıştı. Market Müdürü, "Olay yerini çekmeyeceksin, atmayacaksın. Problemli bir insanım, sen beni tanıyor musun, ben buranın müdürüyüm." diye tehdit etti.

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Diyarbakır'da dehşet anları: Önce marketi soydu, ardından çalışanı kaçırdı
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