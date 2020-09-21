Şişli'deki 25 liralık gasp kamerada!

Olay, Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde 11 Eylül'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Y. isimli şüpheli cadde üzerinde yürüyen M.N.C. isimli kişinin önünü keserek tehdit etmeye başladı. M.N.C.'den para isteyen şüpheli T.Y, vermediği takdirde kendisine zarar vereceğini söyleyerek tehditler savurdu. Parasının olmadığını belirterek yolunu değiştirmeye çalışan M.N.C., şüpheliden uzaklaşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Şüphelinin peşinden ayrılmadığını gören M.N.C. korkuya kapılarak cüzdanında bulunan son parayı çıkardı. Şüpheli T.Y. ise M.N.C.'nin çıkardığı parayı alarak olay yerinden uzaklaştı. Cebindeki son parası olan 25 TL'nin gasp edilmesi üzerine M.N.C. karakola giderek şüpheliden şikayetçi oldu.

GASPÇI ŞAHIS TUTUKLANDI



Vatandaşın şikayeti üzerine harekete geçen ekipler güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelinin eşkalini tespit etti. Çevrede yapılan çalışmalarda şüpheli T.Y. kısa bir süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Kuştepe Polis Merkezi'nde ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.