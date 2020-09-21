Son dakika: Diyarbakır'da özel hastanede dehşet! Sağlık çalışanı hastalarla ilgilenirken eski kocası defalarca bıçakladı...

3 defa uzaklaştırma aldım 8 şikayetim var, bir çözüm bulamadım. En son yine tehdit mesajı attı, bende şahsı polise şikayet ettim, şikayet sonrası daha çok sinirlendi. Bana bir daha polise şikayet edersen seni öldürürüm demiştim diye mesaj attı, bende her zamanki hali diye çokta ciddiye almadım ama korkuyordum. Sabah her zamanki saatimden bir saat önce işe taksiyle gittim. İş yerine gelmez diye düşündüm bunun için rahat bir şekilde hastalarla ilgileniyordum. Birden bire yanıma hızlı bir şekilde gelip bıçağı sapladı, kalbimi hedef aldı refleks ile kendimi çevirdim omzuma saplandı, 4 bıçak darbesi aldım, kendimi ancak bu kadar koruyabildim. Bir türlü çözüm bulamıyor ve ölmek istemiyorum. Kalabalıktan kaçtı, şu an kaçak ve can güvenliğim yok. Bu şahsın hemen yakalanıp en ağır ceza almasını istiyorum bunun için ölmemi gerek sesimi lütfen duyun" dedi.