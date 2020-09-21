Son dakika: Maske takmamak için böyle direndi! Şaşkına çeviren sözler...

Güvenlik görevlisi, adamı maskesini takması yönünde uyararak, "Sen virüse karşı savaş mı açtın, senin çocukların yok mu, sen başkalarının sağlığını düşünmediğin gibi kendi sağlığını da düşünmüyorsun. Herkesin sağlığını düşünmek zorundasın. Hapşırsan ne olacak çevrende insanlar var" dedi.