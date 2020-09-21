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Son dakika: Maske takmamak için böyle direndi! Şaşkına çeviren sözler...

Son dakika haberi: 'da kurulan semt pazarına alışverişe maskesiz gelen bir kişi ile güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı. Görevlilerin uyarısını dikkate almayan adam, ''Hayır maske takmayacağım. Ben her gün hap yutuyorum'' dedi

DHA
Giriş Tarihi: 21.9.2020 09:12 Son Güncelleme: 21.9.2020 09:27 ABONE OL
Son dakika: Maske takmamak için böyle direndi! Şaşkına çeviren sözler...

'da koronavirüsle mücadele sürerken, semt pazarlarında yoğunluk ise devam ediyor. Hafta sonu Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan Cumartesi Pazarı'nda da yoğunluk yaşandı.

Son dakika: Maske takmamak için böyle direndi! Şaşkına çeviren sözler...

Pazara gelenlerin bazıları maske takmazken, sosyal mesafe kuralları da unutuldu. Pazarcılar ise salı pazarının kapalı olmasından dolayı cumartesi pazarının kalabalık olduğuna dikkati çekti. Pazarın giriş yerlerinde görev yapan güvenlik görevlileri, ateş ölçümü yaparak, maskesiz olanları pazara almadı.

Son dakika: Maske takmamak için böyle direndi! Şaşkına çeviren sözler...

HEM MASKE TAKMADI HEM EŞİNE KIZDI

Eşiyle birlikte pazara alışveriş için gelen ve pazarda maskesiz dolaşıp alışveriş yaptıktan sonra çıkış kapısına gelen bir kişiyle, güvenlik görevlisi arasında ise maske tartışması yaşandı.

Son dakika: Maske takmamak için böyle direndi! Şaşkına çeviren sözler...

Güvenlik görevlisi, adamı maskesini takması yönünde uyararak, "Sen virüse karşı savaş mı açtın, senin çocukların yok mu, sen başkalarının sağlığını düşünmediğin gibi kendi sağlığını da düşünmüyorsun. Herkesin sağlığını düşünmek zorundasın. Hapşırsan ne olacak çevrende insanlar var" dedi.

Son dakika: Maske takmamak için böyle direndi! Şaşkına çeviren sözler...

Maskesiz adamın eşi, elindeki maskeyi eşine takmak istedi ancak adam, "Hayır takmayacağım, at o maskeyi. Ben her gün hap yutuyorum" diyerek cevap verdi.

Son dakika: Maske takmamak için böyle direndi! Şaşkına çeviren sözler...

Eşinin maske vermesine de kızan adam, daha sonra ikna edilerek maskesini takıp, pazar yerinden ayrıldı.

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Son dakika: Maske takmamak için böyle direndi! Şaşkına çeviren sözler...
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