2 çocuğunun annesini vahşice öldüren katilden şok ifade!

Eşi kanlar içinde yere yığılırken, Hilmi Yılmaz ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Çığlık seslerine gelen çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Gülseren Yılmaz'ı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Gülseren Yılmaz doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaklaşık 15 yıllık evli, 13 yaşında kızı ve 7 yaşındaki oğlu olan 2 çocuk annesi Gülseren Yılmaz, Kestel Hanönü Mezarlığı'nda toprağa verildi.



