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'da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

'da gece saatlerinde dehşet dolu dakikalar yaşandı. Bir otomobile yapılan silahlı saldırıda bir kişi ölürken bir kişi de yaralandı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 22.9.2020 09:09 Son Güncelleme: 22.9.2020 09:17 ABONE OL
Bağcılar'da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 03.00 sıralarında Mahmutbey Mahallesi, Ordu ve Peyami Safa caddelerinin kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobilden 34 CME 006 plakalı otomobile ateş açıldı.

Bağcılar'da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Saldırganlar otomobille olay yerinden kaçarken haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bağcılar'da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Polis olay yerini güvenlik şeridi ile çevirirken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ismi öğrenilemeyen bir kişinin öldüğü belirlendi.

Bağcılar'da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Bacaklarından yaralandığı belirlenen diğer kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bağcılar'da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay yeri inceleme ekipleri bir süre bölgede delil araştırması yaptı. Yapılan incelemenin ardından ölen kişinin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Saldırıya uğrayan otomobil çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Bağcılar'da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Bağcılar'da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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