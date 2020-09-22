Google'dan Sonbahar mevsimine özel doodle geldi! İşte Google Doodle ile sonbahar...

Dünya çapında milyonları aşan kullanıcı olan ve en çok tercih edilen küresel arama motoru olan Google, belirli gün, hafta ve anmalarda arama motoru anasayfasında doodle oluşturarak farkındalık yaratmaya devam ediyor. Bugün Google arama motoru anasayfasını açanlar farklı bir doodle ile karşılaştı. 2020 Sonbahar mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen 22 Eylül tarihine özel doodle ile Sonbahar'a merhaba diyen Google'ın hazırladığı doodle'a ilişkin detaylar şöyle…
Sonbahar veya güz, yaz ile kış mevsimleri arasındaki mevsimdir. Güz, Hazan ve Bağ bozumu isimleriyle de anılır. Kuzey yarım kürede Eylül, Ekim ve Kasım; güney yarım kürede ise, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına denk gelir.
Gündüzler kısalır, geceler uzar. Güneş, erken batar. Daha az ısı ve ışık verir. Serin, yağmurlu ve rüzgarlı günlerin sayısı artar. Kış mevsiminin habercisidir.
Ağaçların yaprakları sararmaya ve dökülmeye başlar. İğne yapraklı ağaçlar (Çam, ardıç vb.) yapraklarını dökmezler. Çiçeklerdeki çiçek sayısı azalır. Etraftaki otlar ve çimenler kurur.
Mevsim, Dünya'nın eksen eğikliğinin etkisiyle beraber, Güneş çevresindeki yıllık hareketi sonucu Dünya üzerinde yaşanan birbirinden farklı, ortalama hava durumu koşullarına verilen isimdir. Eylüle kadar kuzey yarım küre, güneye göre Güneş'e daha dönüktür ve daha çok Güneş tarafından ısıtılır.
Bu durum 23 Eylül-21 Mart arasında tersine döner. Böylece kuzey yarım küresindeki mevsimlere 21 Marttan başlayarak aşağıdaki gibi isim verilmiştir: İlkbahar, 21 Mart-22 Haziran; yaz, 22 Haziran-23 Eylül; sonbahar, 23 Eylül-22 Aralık; kış, 22 Aralık-21 Mart. Güney yarım küresinde mevsimlerin sırası tersine olup, ilkbahar 23 Eylül de başlar.
Mevsimler Dünya'nın kendi dönüşünün, Güneş'in etrafında döndüğü yörünge ile aynı hizada dönmemesinden kaynaklanırlar. Böylece yeryüzünden göğe bakıldığında Güneş dünyanın her yerinde farklı bir yükseklikte gökyüzünden geçer. "Kuzey-kışı" döneminde dünyanın güney yarım küresi Güneş'e doğru yöneliktir ve Kuzey yarım küresi daha az Güneş ışığı alır. "Güney-kışı" döneminde ise Dünya'nın Kuzey yarım küresi Güneş'e yöneliktir ve kuzeyde sıcak mevsimler başlar. Yani dünyanın Kuzey küresinde yaz başladığı zaman Güney yarım küresinde (örneğin Güney Afrika ya da Avustralya'da) kış başlar.
Google Doodle'lar, ünlü sanatçıları, kâşifleri ve bilim insanlarını anmak ya da tatil günlerini ve yıl dönümlerini kutlamak amacıyla Google çalışanları tarafından logosunda yapılan eğlenceli, şaşırtıcı ve bazen de spontane değişikliklerdir.
Doodle kavramı ilk olarak 1998 yılında, şirket henüz anonim şirket olmadan önce Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin'in, Nevada çölündeki Burning Man festivaline katıldıklarını göstermek için şirket logosunu değiştirmeleriyle doğdu.
Page ve Brin, Google kelimesindeki ikinci "o" harfinin arkasına bir çöpten adam çizimi yerleştirdiler. Logonun bu değiştirilmiş hali, şirket sahiplerinin "şirket dışında" olduklarını Google kullanıcılarına komik bir şekilde söylemeyi amaçlıyordu. İlk doodle diğerlerine göre basit olsa da, önemli etkinlikleri kutlamak için şirket logosunu süsleme fikri bu sayede doğmuş oldu.
2 yıl sonra 2000'de, Larry Page ve Sergey Brin o zamanki web yöneticisi ve aynı zamanda stajyer olan Dennis Hwang'dan Bastille Günü için bir doodle yapmasını istediler. Kullanıcılar bunu o kadar çok beğendi ki, Dennis, Google'da doodle'lardan sorumlu kişi olarak atandı ve doodle'lar Google'ın ana sayfasında gittikçe daha düzenli bir şekilde görülmeye başladı.
Başlangıçta Google doodle'lar, çoğunlukla herkesin bildiği özel günleri kutlamak için hazırlanıyordu; şimdiyse, John James Audubon'un doğum gününden, Dondurmalı Sundae'nin keşif yıldönümüne kadar çok çeşitli etkinlik ve yıl dönümü öne çıkarılıyor.
Google Doodle'lara duyulan ilgi her geçen gün arttığından, doodle çizimleri yeni teknolojileri kucakladığından ve bu çizimlerde farklı sanatsal ortamlardan yararlanıldığından, doodle'lar artık özel bir çizim ekibi (ki biz onlara doodle tasarımcıları diyoruz) ve mühendisler tarafından oluşturulmaktadır. Onlar doodle oluşturmayı, Google'ın ana sayfasını canlandırmak ve dünyanın dört bir yanındaki Google kullanıcılarını gülümsetmek için yaptıkları bir grup çalışması olarak görüyorlar.
Google, dünya genelinde oluşturulan ana sayfaları için 1500'den fazla doodle oluşturdu.Bu sayı her geçen gün artmaya devam ediyor!
Hangi doodle'ın oluşturulacağına ve hangi etkinliklerin doodle ile gösterileceğine kim karar veriyor?
Bir grup Google çalışanı, fikir paylaşımında bulunmak ve hangi etkinliğin Google doodle ile kutlanacağına karar vermek için düzenli olarak bir araya gelir.
Doodle fikirleri Google çalışanları ve Google kullanıcıları dahil pek çok kaynaktan alınır.
Doodle seçim süreci, Google'ın kişiliğini ve yeniliğe olan tutkusunu yansıtan ilginç etkinlikleri ve yıl dönümlerini kutlamayı hedefler.
Gördüğünüz her bir doodle'ın arkasında, çizerlerden (doodle tasarımcıları) ve mühendislerden oluşan bir ekip bulunuyor.
Google kullanıcıları bir sonraki Google doodle için fikirlerini e-postayla proposals@google.com adresine iletebilirler.
Dünyanın çeşitli yerlerinde yayınlanmış olan doodle'ların tümünü görmek için dilediğiniz zaman www.google.com/doodles adresini ziyaret edebilirsiniz. Les Paul gitar doodle'ının üzerine ezgi kaydedebilir, PAC-MAN oynayabilir veya Star Trek (Uzay Yolu) karakterlerinin nasıl ışınlandığını izleyebilirsiniz.