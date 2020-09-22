Kan donduran cinayet

Antalya'da 13 gündür kayıp olarak aranan 30 yaşındaki kadın, ormanlık alanda öldürülmüş olarak bulundu. İki çocuk annesi Duygu Çelikten'in ailesi ATV'de yayımlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılmıştı. Öldürülen kadının kardeşi, bir an önce zanlının yakalanmasını istedi. Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi 30 yaşındaki Duygu Çelikten, 13 gün önce evinden dışarıya fatura yatırmak için çıktı. İddiaya göre genç kadın, komşusu evli ve 3 çocuk babası Veli Ünder tarafından bir araca bindirilerek kaçırıldı. Duygu'dan bir daha haber alamayan yakınları polise kayıp ihbarında bulundu. Günlerdir kızlarından haber alamayan aile, ATV'de yayımlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılarak, kızlarının bulunması için çağrıda bulundu.Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Duygu Çelikten'i bulmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, Çelikten'in kaybolmadan önce bindiği otomobilin, Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki ormanlık alanda görüldüğünü belirledi. Ormanlık alanda yapılan aramalarda, genç kadının cesedi bulundu. Üzeri taş ve toprakla örtülmüş ve yaklaşık 10 günlük olduğu tahmin edilen cesette yapılan incelemede, sırt bölgesinde 2 bıçak darbesi tespit edildi. Çelikten'in cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri, şüpheli Veli Ünder'i yakalamak için çalışma başlattı.DUYGU Çelikten'in 27 yaşındaki kardeşi Anıl Çelikten, SABAH'a konuştu. Anıl Çelikten, ablasının komşusu olan Veli Ünder'in ablasını uzun süredir rahatsız ettiğini söyledi. 3 ay önce de ablasının bu kişi tarafından kaçırıldığını anlatan Anıl Çelikten, kaçırıldıktan sonra ablasını görmeye gittiğinde kolları ve vücudunun belirli bölgelerinde morluklar olduğunu ifade etti. Şüpheli Veli Ünder'in uyuşturucu ticareti yaptığını iddia eden kardeş Çelikten, "Bütün aile bu işin içinde. Ablamın öldüğünden hepsinin haberi var. Cinayeti Veli Ünder'in cezaevinde olan oğlu Şahin Ünder'in üstüne yıkmaya çalışıyorlar. Ablamın başına gelen olay başkasının başına gelmesin. Bir an önce suçlular yakalanıp cezalandırılsın. Adalet yerini bulsun" diye konuştu.