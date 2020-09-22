Korona süreci sanata yansıdı!

Elazığ'da yaşayan filografi sanatçısı Ayhan Güneş, koronavirüse yakalandı. Evinde tek başına izolasyon altında kalan Güneş, tedavi sürecinde sanatını sürdürmeye devam etti. Evinin bir köşesini atölyeye çeviren Güneş, yaşadığı zorlu süreçte pandemiye dikkat çekmek için maske, mesafe ve temizlik temalı tablolar yaparak koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı.

"PANDEMİYE DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİM"

Uzun yıllardır filografi sanatı yaptığını, koronavirüse yakalandıktan sonra tedavi sürecini sanatını icra ederek geçirmeye çalıştığını anlatan Ayhan Güneş, "Evimde kurduğum atölyede devam ediyorum sanatıma. Zor bir süreç geçirdim. Maalesef koronavirüse yakalandım. Zor bir hastalık dönemim oldu. Evde tektim tabi. Kendimi iyi hissettiğim zamanlarda sanatımı yapmaya devam ettim. Yaptığım tablolarımda özellikle pandemiye dikkat çekmek için tablolar yaptım" dedi.

ZOR BİR HASTALIK

Tablolarında özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarını yansıtmaya çalıştığını ifade eden Güneş, "Pandeminin üç kuralı var. Maske, mesafe ve temizlik. Olabildiğince bu üç kuralı tablolarıma yansıtmaya çalıştım, insanların bilinçlenmesi için. Gerçekten zor bir hastalık.

Bunu hastalığa yakalanınca daha iyi anlıyorsunuz. İnsanlarımızın dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle toplu alanlarda maske takmaya ve mesafeye çok dikkat edelim.

Zor dönem şu anda. Hastalık da zor bir süreç" şeklinde konuştu. Güneş, pandemi bittiğinde yaptığı tabloları sergilemeyi düşündüğünü kaydetti.