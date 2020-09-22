Son dakika: Bozkurt Aydemir'den sonra Mehmet Aydemir'in de cansız bedenine ulaşıldı

Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı içindeki Venk köyü yakınlarında ağabeyi Bozkurt Aydemir (45) ile birlikte 13 Eylül Pazar günü kaybolan Mehmet Aydemir'in (37), Munzur çayında cansız bedenine ulaşıldı.

2 gün önce de ağabey Bozkurt Aydemir'in cansız bedenine ulaşılmıştı.

KARDEŞLERİ ÖZEL EKİP ARIYORDU

Sarımsak toplamak ve piknik yapmak için gittikten 7 gündür kendilerinden haber alınamayan bozkurt (45) ve Mehmet Aydemir (37) kardeşler için mit, polis ve jandarma tarafından özel ekip kurulmuştu.

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