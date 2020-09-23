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Son dakika: ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına saldırmışlardı! 2 kişi tutuklandı

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 23.9.2020 20:13 Son Güncelleme: 23.9.2020 20:26 ABONE OL
Son dakika: Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına saldırmışlardı! 2 kişi tutuklandı

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada, gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.

Zanlılar, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Lütfü Karakuş'a ifade verdi.

Savcı Karakuş, şüphelilerden M.D.Ö ile S.K'nın tutuklanması, Y.Ö, M.S.Ö ve B.O'nu ise adli kontrol şartıyla salıverilmesi talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Hakimlik, şüphelilerden M.D.Ö ile S.K'yi, "kamu malına zarar verme" ve "görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından tutuklarken, Y.Ö, M.S.Ö ve B.O'yu da adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

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Son dakika: Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına saldırmışlardı! 2 kişi tutuklandı
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