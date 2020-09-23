Bilim Kurulu toplantısı öncesi SON DAKİKA gelişmesi! Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 65 yaş yasakları...

Corona virüsle mücadele kapsamında büyük bir mücadele içinde olan Bilim Kurulu, bu akşam toplanıyor. Son dakika haberine göre toplantının gündem maddeleri arasında sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı da var. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Geçtiğimiz günlerde şehirlerde kısıtlama yapma yetkisi il hıfzıssıhha kurullarına verilmişti. 65 yaş sokağa çıkma yasağı olan şehirlerin listesi ve tüm detaylar özel olarak hazırladığımız haberimizde...

SON DAKİKA HABERİ: 26-27 EYLÜL HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sokağa çıkma yasağı konusunda bu akşamki Bilim Kurulu toplantısında alınacak kararlar bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Ankara Valisi Vasip Şahin genel anlamda sokağa çıkma yasağı konusunda konuşmuş ve öyle bir durumun şimdilik söz konusu olmadığını belirtmişlerdi.