Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 23 Eylül 2020 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

Yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı çeşitli şiddetlerde depremler meydana gelmeye devam ediyor. Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatlarının geçiş güzergahında yer alan ülkemizde çeşitli şiddetlerde depremler meydana gelmeye devam ediyor. Sarsıntıları hisseden vatandaşlarımız depreme ilişkin bilgileri öğrenmek maksadıyla Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? şeklinde sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (23 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA)

Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorusunun cevapları ve Kandilli Rasathanesi ile AFAD son depremler listesi verileri şöyle;