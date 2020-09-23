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Haberler Yaşam Haberleri Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 23 Eylül 2020 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve BURADA!

Yurtta ve dünyada karalarda ve denizlerde aktif fay hatlarında meydana gelen anlık kırılmalar sonucunda son dakika depremleri meydana geliyor. Depremin merkez üssüne yakın bulunan kesimlerindeki yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarımız sarsıntıları hissederek son depremler listesine erişmek isteyerek mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve verileri…

Giriş Tarihi: 23.9.2020 18:05 Son Güncelleme: 23.9.2020 18:07 ABONE OL
Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 23 Eylül 2020 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

Yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı çeşitli şiddetlerde depremler meydana gelmeye devam ediyor. Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatlarının geçiş güzergahında yer alan ülkemizde çeşitli şiddetlerde depremler meydana gelmeye devam ediyor. Sarsıntıları hisseden vatandaşlarımız depreme ilişkin bilgileri öğrenmek maksadıyla mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? şeklinde sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (23 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA)

Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorusunun cevapları ve Kandilli Rasathanesi ile verileri şöyle;

Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 23 Eylül 2020 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...


Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 23 Eylül 2020 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...


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Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 23 Eylül 2020 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!
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