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Karantinadan kaçtı 3 ay ceza aldı

’da karantinada kalması gerekirken, filyasyon ekiplerinin evde bulamadığı kişiyi mahkeme affetmedi. Şahsa, kurallarına uymadığı için 3 ay 10 gün hapis cezası verildi

Giriş Tarihi: 23.9.2020 ABONE OL
Karantinadan kaçtı 3 ay ceza aldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kovid- 19'a yakalanan şahsa karantina kurallarına uymadığı için 3 ay 10 gün hapis cezası verildi. İnegöl'de ikamet eden S.B., Kovid-19 hastası olduğu için evde karantinaya alındı. Yetkililer tarafından izlemeye alınan şahıs sık sık evinde kontrol edildi. Yapılan kontrollerde evde olması gereken S.B'nin evde olmadığı tespit edildi. Şahıs hakkında Türk Ceza Kanununun 195. maddesi uyarınca kamu davası açıldı. S.B., İnegöl 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Şahsa 3 ay 10 gün hapis cezası verildi.
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Karantinadan kaçtı 3 ay ceza aldı
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