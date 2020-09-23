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'ta dünyaya gelen 'albino tay' görenleri şaşkına çeviriyor

'ın Arpaçay ilçesine bağlı Aydıngün köyünde dünyaya gelen at, albino hayvanlara benzerliğiyle görenleri şaşkına çevirdi. Atların sahibi Mustafa Kızıltepe, yaptığı açıklamada "Bölgede böyle bir şeyle ilk kez karşılaştık" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 23.9.2020 08:59 Son Güncelleme: 23.9.2020 09:06 ABONE OL
Kars'ta dünyaya gelen 'albino tay' görenleri şaşkına çeviriyor

Arpaçay ilçesine bağlı Aydıngün köyünde yaşayan Mustafa Kızıltepe'ye (63) ait yerli ırk siyah renkli at, 3 ay önce albino hayvanlara benzerliğiyle dikkat çeken tay doğurdu. Gözleri mavi, kirpikleri, yelesi ve kuyruğuna varIncaya kadar beyaz renkten oluşan tay, sahibi Mustafa Kızıltepe'yi şaşırttı. Büyüdükçe albinoya benzeyen tay, görenlerin de ilgisini çekiyor.

Kars'ta dünyaya gelen 'albino tay' görenleri şaşkına çeviriyor

'İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞTIM'

Yıllardan beri hayvancılık yaptığını belirten Mustafa Kızıltepe ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını kaydetti.

Kars'ta dünyaya gelen 'albino tay' görenleri şaşkına çeviriyor

Tayın annesi olan atı, küçükken satın aldığını ifade eden Kızıltepe, "Zamanında aldığım attan böyle bir tay doğdu. Bölgede ilk kez böyle bir şeyle karşılaştık. Görenler şaşkınlıkla bakıyor" diye konuştu.

Kars'ta dünyaya gelen 'albino tay' görenleri şaşkına çeviriyor

'YAŞ ALDIĞI ZAMAN ORTAYA ÇIKACAK'

Albino bir hayvanın tüm özelliklerini taşıdığını belirten veteriner hekim Talip Senem, şunları söyledi:

"Albino cinsi atlar normalde bu bölgelerde yaşamamaktadır. Tabi kalıtsal değişimini bilmiyoruz.

Kars'ta dünyaya gelen 'albino tay' görenleri şaşkına çeviriyor

Albino tayın, normal albinonun bütün özelliklerini taşıdığını, göz renginin mavi olduğunu, saç ve burun yapısının albinoyla birebir benzer olduğunu görüyoruz.

Kars'ta dünyaya gelen 'albino tay' görenleri şaşkına çeviriyor

Bu mutasyon mu, normal albino cinsinin kalıtsal değişikliğinden kaynaklı bir cins midir, bilemiyoruz.

Kars'ta dünyaya gelen 'albino tay' görenleri şaşkına çeviriyor

İlerleyen dönemlerde, yaş aldığı zaman tayın fiziksel özelliklerinin değişimine bağlı olarak albino cinsi ya da mutasyona bağlı olup olmadığını görmek mümkün olacak."

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Kars'ta dünyaya gelen 'albino tay' görenleri şaşkına çeviriyor
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