Son dakika haberler... Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? 23 Eylül Günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum!

Son dakika haberler… Türkiye corona virüsü vaka sayısı ile ilgili tüm gelişmeler son zamanlarda vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün açıklanan verilere göre ülkemizdeki aktif vakaların 306 bin 302 kişi olarak kaydedildiği bildirilmişti. Bu kapsamda pozitif hastalarda yaşanan artış nedeniyle ikinci dalga tedirginliği ise sürüyor. Peki, 23 Eylül 2020 Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte Türkiye corona virüsü vaka sayısı ve günlük korona tablosuna ilişkin son dakika detayları…

23 EYLÜL GÜNLÜK KORONA TABLOSU: TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre; Türkiye corona virüsü vaka sayısı geçtiğimiz gün bin 692 olarak açıklanırken 65 vatandaşımız ise salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Yaşanan bu artışla beraber uzman isimler vatandaşları her fırsatta maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaya davet ediyor. Bugünün verileri ise şimdiden merak ediliyor…