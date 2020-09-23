SÜPER LOTO SONUÇLARI açıklandı! Milli Piyango Online ile 22 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA

Sisal Şans ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) arasından yapılan ortaklık anlaşmasıyla birlikte yenilenerek her hafta 3 gün (Salı, Perşembe ve Pazar) Milli Piyango Online ile MP TV canlı yayın kanalı vasıtasıyla canlı çekiliş yapılan Süper Loto sonuçları bugün (22 Eylül 2020 Salı) gerçekleşecek canlı çekiliş ile belirlenerek şans oyunu severlere büyük ikramiye kazandıracak. 22 Eylül 2020 Salı (bugün) Milli Piyango Online ile şanslı numaraları doğru bilerek büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. MPİ Süper Loto 22 Eylül çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranını burada bulabilir, büyük ikramiye kazanıp kazanmadığınızı şanslı numaralarla bilet sorgulama yaparak öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI! (22 EYLÜL 2020 SALI)

Milli Piyango Online MP TV canlı yayını ile 22 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları ile MPİ hızlı bilet sorgulama ekranıyla günün şanslı numaralar bilgisi şöyle...