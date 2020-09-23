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Haberler Yaşam Haberleri SÜPER LOTO SONUÇLARI açıklandı! Milli Piyango Online ile 22 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA

SONUÇLARI açıklandı! Online ile BURADA

İdaresi (MPİ)’nin yenilenen şans oyunlarından olan ve her hafta MP TV canlı yayınıyla ekrana gelen, canlı çekilişi yapılmaya devam ediliyor. Şans oyunu severler kazanmak amacıyla oyunu oynayarak canlı çekilişi sonuçları ile kazandıran numaraları merak ediyor. Bu bağlamda MPİ 22 Eylül Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aranıyor. Şans oyunu severler Milli Piyango Online MP TV canlı yayınıyla bugünkü (22 Eylül 2020 Salı) canlı çekilişte belli olan kazandıran numaraları bu başlık altında bulabilir, büyük ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilirler. İşte MPİ ile ortaklığında 22 Eylül 2020 Salı Süper Loto sonuçları, hızlı bilet sorgulama ekranı.

Giriş Tarihi: 23.9.2020 03:35 Son Güncelleme: 23.9.2020 08:56 ABONE OL
SÜPER LOTO SONUÇLARI canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango Online ile 22 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA

ve İdaresi (MPİ) arasından yapılan ortaklık anlaşmasıyla birlikte yenilenerek her hafta 3 gün (Salı, Perşembe ve Pazar) ile MP TV canlı yayın kanalı vasıtasıyla yapılan sonuçları bugün (22 Eylül 2020 Salı) gerçekleşecek canlı çekiliş ile belirlenerek şans oyunu severlere kazandıracak. 22 Eylül 2020 Salı (bugün) Milli Piyango Online ile şanslı numaraları doğru bilerek büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. MPİ Süper Loto 22 Eylül çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranını burada bulabilir, büyük ikramiye kazanıp kazanmadığınızı şanslı numaralarla bilet sorgulama yaparak öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI! (22 EYLÜL 2020 SALI)

Milli Piyango Online MP TV canlı yayını ile ile MPİ hızlı bilet sorgulama ekranıyla günün bilgisi şöyle...

SÜPER LOTO SONUÇLARI canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango Online ile 22 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 22 Eylül Süper Loto sonuçları: 44 - 3 - 33 - 8 - 38 - 37

Şanslı numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;


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SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
SÜPER LOTO SONUÇLARI canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango Online ile 22 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
SÜPER LOTO SONUÇLARI canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango Online ile 22 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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SÜPER LOTO SONUÇLARI açıklandı! Milli Piyango Online ile 22 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA
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