Umre ziyaretleri ne zaman başlıyor? Açıklama geldi! 2020 Umre ziyaretleri hangi tarihlerde ne zaman başlatılacak?

Altı aydır koronavirüs pandemisi nedeniyle durdurulan Umre ziyaretleri Suudi Arabistan tarafından gelen karara göre yeniden başlatılıyor. Salgın riskinin olmadığı ülkelerden alınacak ziyaretçilerin Kasım ayında belirlenen tarihten itibaren ziyaret için ülkeye giriş yapabilecekleri bildirildi. Peki, Umre ziyaretleri ne zaman başlayacak? Umre ziyaretleri hangi tarihte ne zaman başlatılacak? İşte detaylar…

2020 UMRE ZİYARETLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Suudi Arabistan'dan gelen son dakika haberine göre; koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir durdurulan umre ziyaretlerinin ülke içindeki ziyaretler için 4 Ekim itibarıyla açılacağı bildirilirken Mescid-i Haram'ın kapasitesinin yüzde 30'unun 18 Ekim'den itibaren ise Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'deki Ravza-i Şerif'in yüzde 75 kapasiteyle ülke içinden ziyaretçilerini kabul edeceğini bildirdi…