Zeytinburnu'nda iş yerindeki kasadan 350 bin lira çalan hırsızlar kamerada

Kasayı açan şüpheliler. yaklaşık 350 bin lira değerinde ziynet eşyası, çekler ve bir miktar parayı alıp kaçtı. Sabah iş yerini açmaya gelen Yavuz Selim Erensayın durumu fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri atölyede inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.