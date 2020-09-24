25 Eylül Cuma Hutbesi yayınlandı mı? Diyanet ile Cuma Hutbesi konusu nedir?

Her hafta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yazılarak Müslüman vatandaşlarımızın okumasına sunulan Cuma hutbesi 25 Eylül için yayına alındı. İçerdiği pek çok kıymetli bilgi ve öğütlerle vatandaşlarımızın namaz ibadeti öncesi ve sonrasında okumak istediği hutbeye ilişkin 25 Eylül Cuma Hutbesi yayınlandı mı? şeklinde sorularla araştırma yapılıyor. Peki, 25 Eylül Cuma Hutbesi yayınlandı mı?

25 EYLÜL CUMA HUTBESİ: CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı ile 25 Eylül Cuma Hutbesi diğer tüm detaylar şöyle;