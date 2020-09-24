Haftanın A101 24 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu bugün raflarda yerini aldı! A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

A101 24 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı ve yarın raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Dar gelirliden yüksek gelirliye pek çok kesime hitap eden A101 marketler zinciri, her hafta perşembe günü getirdiği birbirinden indirimli ürünlerle tüketiciyi kendi bünyesine çekiyor. Haftanın A101 kataloğu ise vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. Peki, A101 24 Eylül aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte, raflarda yerini almaya hazırlanan A101 24 Eylül 2020 aktüel ürünleri kataloğu…

24 EYLÜL 2020 A101 KATALOĞU AKTÜEL LİSTESİ

Haberimizden, A101 aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilir, 24 Eylül'de raflarda yerini alacak olan ürünleri bulabilirsiniz.