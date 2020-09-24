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namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? İşte ile adım adım Cuma namazı kılınışı!

İslam alemi için ayrı bir anlam ve önemi bulunan günü, yüce Allah’a şükür, ibadet ve dua ettiğimiz günlerin en önemlileri arasında yer alıyor. Bu güzel günde Müslüman vatandaşlarımız camilere giderek namaz ibadetlerini yerine getirecek. Öte yandan haftada 1 kez kılınan bir namaz olması sebebiyle unutulabilmektedir. Bu bağlamda bilgilerini tazelemek ve yeni bilgiler edinmek isteyenler Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? İşte ile adım adım Cuma namazı kılınışı

Giriş Tarihi: 25.9.2020 01:54 Son Güncelleme: 25.9.2020 02:16 ABONE OL
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? İşte Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı!

Bir gününe daha sağlıklı, mutlu ev huzurlu şekilde ulaşmış olmanın sevincini yaşıyoruz. Müslümanlar için oldukça onemli anlamı veyeri olan bu günde yüce yaradana ibadet edip dualar edeceğiz. Bu bağlamda camileri dolduracak olan vatandaşlarımız namaz kılınış bilgileriyle ilgili hafızasını tazelemek ve yeni bilgi sahibi lmak amacıyla Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR VE HANGİ DUALAR OKUNUR?

ile Cuma namazı nasıl kılınır, hangi süreler okunur? sorularının cevapları ile adım adım Cuma namazı kılınış bilgileri şöyle;

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? İşte Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı!

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

  • Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.
  • Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.
  • Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.
  • Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.
  • İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.
  • Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? İşte Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı!
  • "Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.
  • İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.
  • Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.
  • Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.
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Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? İşte Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı!
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