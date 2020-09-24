Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? İşte Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı!

Bir Cuma gününe daha sağlıklı, mutlu ev huzurlu şekilde ulaşmış olmanın sevincini yaşıyoruz. Müslümanlar için oldukça onemli anlamı veyeri olan bu günde yüce yaradana ibadet edip dualar edeceğiz. Bu bağlamda camileri dolduracak olan vatandaşlarımız namaz kılınış bilgileriyle ilgili hafızasını tazelemek ve yeni bilgi sahibi lmak amacıyla Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR VE HANGİ DUALAR OKUNUR?

Diyanet ile Cuma namazı nasıl kılınır, hangi süreler okunur? sorularının cevapları ile adım adım Cuma namazı kılınış bilgileri şöyle;