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Erdek'te denizde erkek cesedi bulundu

'in Erdek ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin, Recep Başoğlu'na ait olduğu tespit edildi

AA
Giriş Tarihi: 25.9.2020 02:27 ABONE OL
Erdek'te denizde erkek cesedi bulundu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu.

Karşıyaka Mahallesi Mendirek mevkisinde vatandaşlar, bir kişinin denizde hareketsiz durduğunu görünce durumu 112 Acil Servis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, denizden bot yardımıyla çıkardıkları kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemede cesedin, Recep Başoğlu'na ait olduğu tespit edildi.

Başoğlu'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Erdek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Erdek'te denizde erkek cesedi bulundu
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