İstanbul'da deprem anı kameralarda

Marmara Ereğlisi açıklarında saat 16.38'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, İstanbul'dan da hissedilen deprem, oldukça korkuttu.

Son dakika! İstanbul'daki deprem anı kamerada! | Video

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN SON DAKİKA DEPREM AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 16.38 Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir." ifadelerini kullandı.

DEPREM ANI KAMERALARA YANSIDI



Deprem anları Küçükçekmece'de güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, depremin meydana gelmesiyle kameraların sallandığı görüldü.

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