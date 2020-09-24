İstanbul'da hastanede sinir krizi geçiren kadın polislere saldırdı

İstanbul'da akılalmaz bir olay yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Pendik Marmara Üniversitesi Hastanesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda ailesi ile tartışma yaşayarak evde sinir krizi geçiren E.Ç sağlık ekipleri tarafından hastaneye getirildi.

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ETRAFA SALDIRMAYA BAŞLADI

Burada gece boyunca tedavi altına alınan genç kadın, taburcu olmasının ardından bir anda etrafa saldırmaya başladı. Hastanedeki sağlık çalışanlarının 'maske tak' uyarılarına da aldırış etmeyen kadın, tutumuna devam etti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis odasına giren E.Ç dolapları karıştırdı ve hastane polislerine saldırarak orada bulunan copla polis odasının camlarını kırmaya başladı. Genç kadın etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

İfadesi alınan E.Ç çıkartıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadının hastaneyi birbirine katma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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