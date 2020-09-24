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Kimliğini isteyen polisleri tehdit etmişti! Flaş gelişme...

İstanbul ’da polis ekipleri maske denetimi yaptı. Caddede motor üzerinde maskesiz bir şekilde seyir eden bir vatandaş, polislere kimliğini vermemek için direndi. Polisin bütün uyarılarına rağmen maskesini takmayan şahıs kimliğini vermemekte de ısrar etti. Yüzünde maske olmayan ve zorluk çıkartan şahsı polisler gözaltına almak istedi. Gözaltına alındığı sırada telefonundan arama yaparak "Bana teşkilatın numarasını gönderin" demesi dikkat çekti. Maske takmayarak polise mukavemette bulunduğu ve sosyal medya üzerinden bir kişiyi tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adliye sevk edildi.

AA
Giriş Tarihi: 24.9.2020 15:18 Son Güncelleme: 24.9.2020 15:24 ABONE OL
Kimliğini isteyen polisleri tehdit etmişti! Flaş gelişme...

'da denetimler sırasında maske takmadığı için durdurulan ve kimliğinin istenmesi üzerine polise mukavemet eden Cihan A.'ya para cezası kesildi.

Kimliğini isteyen polisleri tehdit etmişti! Flaş gelişme...

Daha sonra söz konusu ana ait görüntülerin yayınlandığı sosyal medyada yorum yapan kişilere de hakaret edip tehditte bulunan Cihan A. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

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Kimliğini isteyen polisleri tehdit etmişti! Flaş gelişme...

Emniyette hakkında, "polise mukavemet" ve "tehdit" suçlarından işlem yapılan şüpheli, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

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Kimliğini isteyen polisleri tehdit etmişti! Flaş gelişme...
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