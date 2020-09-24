Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 23 Eylül Milli Piyango ile Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama

Çılgın Sayısal Loto'nun ikramiyesi her geçen gün artıyor. Yeni dönemdeki yirmi üçüncü çekiliş için heyecan üst seviyeye çıktı. Sayısal Loto tarihinin en büyük ikramiyesi bugün yine sahibini arayacak. 63 Milyon TL'lik dev ödülü kazanarak hayallerini gerçekleştirmek isteyenler noter huzurunda yapılacak çekilişin hemen ardından Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilecek. 23 Eylül 2020 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı üzerinden size ikramiye çıkıp çıkmadığını kolaylıkla görebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA

Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı ile bilet numaranızı yazarak size çıkan ikramiyeyi kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz.

23 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango Online ile Sayısal Loto çekilişi için heyecan giderek artıyor. 63 Milyon TL'nin sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş kuponlarını oluşturarak çekiliş saatini beklemeye başladı.