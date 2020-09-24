Son dakika: Sazlıdere Barajı’nda korkutan görüntü!

Suların yüzlerce metre çekildiği alan havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde kuraklığın boyutu gözler önüne serilirken, suların çekildiği alanda kuşların tünediği görüldü. Ayrıca baraj çevresine piknik yapmaya gelen vatandaşların atık ve çöplerini bırakıp gitmeleri nedeniyle çevre sakinleri isyan etti.
"İNSANLARIN BURAYI ÇÖPLÜĞE ÇEVİRMESİNE Mİ YOKSA SULARIN ÇEKİLMESİNE Mİ ÜZÜLELİM"
Köyde yaşayan İbrahim Emirdoğan, "Biz ne zaman göle insek her yerde çöp var. Kışında çok iyi bir kar yağışı olmadı sular hepten çekildi. İstanbul'unda içme suyu havzasının yüzde 10'luk kısmı Sazlıdere Baraj'ından karşılanıyor.
Ama şu anki durumda bizi tedirgin ediyor. Ayrıca biz neye üzülelim, insanların burayı çöplüğe çevirmesine mi, yoksa suların çekilmesine mi" dedi.
"İNSANLARDA BURAYA GELİP PİKNİK YAPIYOR SONRA ÇÖPLERİNİ BIRAKIP GİDİYOR"
Pikniğe gelen kişilerin çöplerini bırakmasından şikayetçi olan İbrahim Yörük, "Bu sene kurudu gölümüz bu zamana kadar doluydu. İnsanlarda buraya gelip piknik yapıyor, sonra çöplerini bırakıp gidiyor. Bizde bir şey yapamıyoruz" şeklinde konuştu.