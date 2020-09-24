Son dakika: Sazlıdere Barajı’nda korkutan görüntü!

"İNSANLARIN BURAYI ÇÖPLÜĞE ÇEVİRMESİNE Mİ YOKSA SULARIN ÇEKİLMESİNE Mİ ÜZÜLELİM"

Köyde yaşayan İbrahim Emirdoğan, "Biz ne zaman göle insek her yerde çöp var. Kışında çok iyi bir kar yağışı olmadı sular hepten çekildi. İstanbul'unda içme suyu havzasının yüzde 10'luk kısmı Sazlıdere Baraj'ından karşılanıyor.