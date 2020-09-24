Son dakika: Herkes şaştı kaldı, böylesi ilk kez oldu! 45 ilin nüfusunu geride bıraktı...

Bodrum'da 6 yıldır butik otel ve kafeterya işletmeciliği yapan Fikriye Taşoğlu Erdoğan da şunları söyledi:

"Okulların uzaktan eğitimle devam etmesi, tatilcilerin ve yazlıkçıların evlerine dönmelerini ertelemesine neden oldu. Bu nedenle de ilçe nüfusu arttı. Güvenli olması, hijyen ve maske kurallarına uyulması, pandemi döneminde Bodrum'u cazip hale getiriyor. İşletme olarak biz de hassas olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgede kalan yazlıkçılar ve tatilciler de buna özen gösteriyor. Dolayısıyla bizlere de bunun olumlu etkisi oluyor. Hem sezon uzamış oluyor hem de misafirler gelmeye devam ediyor. Bizler esnaf olarak bu durumdan mutluyuz."