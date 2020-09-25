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2021 için öğretmen atama çalışmamız var

, önemli açıklamalar yaptı: 2021 yılı öğretmen atamaları için çalışmalarımız var

Giriş Tarihi: 25.9.2020 ABONE OL
2021 için öğretmen atama çalışmamız var
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA TV'ye yapılan siber saldırıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı, uzaktan eğitim sisteminde sınavların yüz yüze yapılacağını, detayların en kısa sürede açıklanacağını belirtti. Bakan Selçuk, katıldığı canlı yayında siber saldırı ile ilgili, "Twitter kapandı, ulaşılamadı gibi durum oluyor mu? Oluyor. EBA'da da olur. Bunun olmaması için gayretimiz. Bu saldırının nereden geldiğinin çok teknik detayları var. Nedenini tabi ki öğrendik. Salı günü birden bire yüzbinlerce kişi aynı anda girdi. Belirli saatler arasında belirli sınıfların girmesini bekliyoruz. Bir anda yüklenme oldu. Diğer yandan saldırılar meydana geldi. Hepsi sebep oldu. Öğleden sonra zaten geri açıldı" bilgisini verdi. Sınavların eskiden olduğu gibi okulda yapılacağını belirten Selçuk, "Okul yönetimleri bu sınavları organize edecek. Sınav yüz yüze olacak. Burada en alt limiti kullanacağız. Mümkün olduğu kadar az sınavla yapmak konusunda bakış açımız var. Merkezi bir sınav yapmayacağız. Çok kısa süre içinde hemen önümüzdeki hafta içinde belli olur bunlar" ifadelerini kullandı. Bu yıl 40 bin öğretmen ataması yapıldığını söyleyen Bakan Selçuk, "2020 yılı içinde yeni bir atamamız yok. 2021 için çalışmalarımız var" dedi. ANKARA

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2021 için öğretmen atama çalışmamız var
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