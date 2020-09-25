Bartın’da defne üretimi göçü de tersine çevirdi

"FARKINDALIK OLUŞTU"

Bu çalışmalar sonucunda oluşturulan farkındalıkla orman köylüsünün defne bitkisine bakış açısı değişti. Defne bitkisini sürekli gelir kaynağı olarak görmeye başlayan orman köylülerinin önceliği defne bitkisini korumak olurken defne toplama işi Bartın'da yüze yakın orman köyünde binlerce vatandaş için gelir kapısı ve geçim kaynağı oldu. Bartın'da 2013'te 800, 2014'te bin 250, 2015'de 2 bin 828, 2016'da 5 bin 228 ve 2017'de 6 bin 920 ton olurken, 2018'de 9 bin tona ulaşan defne üretimi 2019 yılında ise 10 bin tona yükseldi. Defne üretiminde yıllık 10 bin ton bandının aşıldığı Bartın'da terse göçler başladı. Daha önceki yıllarda işsizlik nedeniyle büyükşehirlere göç eden birçok vatandaş defne sektörü ile geçimini sağlamak üzere Bartın'a dönüş yapmaya başladı.