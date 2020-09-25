Botoks sonrası ölüm iddiası

İstanbul'da bir güzellik merkezinde kalçasına botoks yaptıran 38 yaşındaki Kübra Boyraz, hayatını kaybetti. Ameliyat ruhsatı bulunmayan merkezde görevli biri hekim 5 kişi gözaltına alındı.

'Öldüren botoks'ta flaş görüntüler! Hastaneye girdiği ve çıktığı o anlar ortaya çıktı | Video

Bir ilaç firmasında müdür olarak çalışan Kübra Boyraz, 7 Eylül'de dudak botoksu yaptırdığı Beylikdüzü'ndeki New Life Güzellik Merkezi'nde, 19 Eylül'de de kalçasına botoks yaptırdı. Bir gün sonra kendini iyi hissetmeyen bir çocuk annesi Boyraz, yeniden güzellik merkezine gitti. Talihsiz kadın, yürüyerek girdiği merkezde fenalaşınca burada bulunan Öner Ö., Erdal D., Ömer E., Bülent B. ve Kadriye A. tarafından araçla evine bırakıldı.







KAMERALARA YANSIDI

Babası, kızını getiren kişiye ne olup bittiğini sorunca da, "Fenalaştı, konuşma yetisini kaybetti" yanıtını aldı. Kübra Boyraz'ın şikayetleri bitmek bilmeyince babası ambulansla hastaneye götürdü. Ancak talihsiz kadın botokstan bir gün sonra 20 Eylül'de hayatını kaybetti. Kübra Boyraz'ın babası Ekrem Solmazgül suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma açıldı. İstanbul Polisi, güzellik merkezinin bulunduğu rezidansın kamera görüntülerini topladı. Görüntülerde, Boyraz'ın yürüyerek girdiği güzellik merkezinden, çalışanları tarafından güçlükle çıkarıldığı görüldü. Ruhsatsız şekilde işletildiği iddia edilen merkezde botoks işlemini gerçekleştiren kişilerin, Boyraz'ın hayatını kaybettiğini duyduktan sonra İzmir'e kaçtığı belirlendi.



KEDİ YAVRUSU GİBİ ATTILAR

Kübra Boyraz'ın kız kardeşi Büşra Solmazgül SABAH'a açıklamalarda bulundu. Solmazgül "Ablamı kedi yavrusu gibi getirip evin önüne atmışlar. Onlar iddiaları kabul etmiyorlar ama bu iş eninde sonunda ortaya çıkacak. Kullandıkları maddelerden birisi ülkemizde 2012 yılında yasaklanmış bir madde. Adli Tıp raporunda neyi yanlış kullandıkları ortaya çıkacak. Sapasağlam gittiği yerden nasıl çıktığı görüntülerle ortada" dedi. Acılı baba Ekrem Solmazgül ise; "Yavrumun dili kesildi son bir kez bizimle konuşamadı bile" diye konuştu.



İZMİR'DEN SABIKALILAR

İzmir'de operasyon düzenleyen polis, Dr. Öner Ö. ve merkezin çalışanları Erdal D., Ömer E., Bülent B. ile Kadriye A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Kübra Boyraz'ın ölümünden sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü arayan Mehmet O., şüphelilerin İzmir'de açtıkları ruhsatsız güzellik merkezinde de çok sayıda kişiyi mağdur ettiklerini, botoks yaptıran kişilerin kalçalarının çürüdüğünü, sağlık sorunları yaşadığını ve bu kişilerin İzmir'den kaçarak İstanbul'da yeni bir merkez açtıklarını söyledi. 5 şüpheli Kübra Boyraz'ın ölümünün ardından yeniden İzmir'e kaçtı.