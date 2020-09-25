Diyanet tarafından yayımlanan namaz vakitleri camiye gitmeden önce araştırılmaya başlandı. İslam alemi açısından mübarek sayılan bu günde her hafta olduğu gibi ibadetler yerine getirilecek, camiler dolup taşacak. Peki; Cuma namazı saat kaçta? 25 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri
İl il Cuma namazı saatleri şu şekilde;
İstanbul: 13:01
Ankara: 12:45
İzmir: 13:08
Bursa: 13:00
ABDEST NASIL ALINIR?
Elleri yıkama
"Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.
Ağza su verme
Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.
Buruna su verme
Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.
Yüzü yıkama
Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.
Sağ kolu yıkama
Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.
Sol kolu yıkama
Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.
Başı mesh etmek
Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.
Kulakları mesh etmek
Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.
Ankara, İzmir ve İstanbul Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 19 Haziran 2020 Diyanet ile İl il Cuma namazı saatleri
Boynu mesh etmek
Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.
Ayakları yıkama
Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.
Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir.