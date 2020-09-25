AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi araştırılmaya başlandı. Özellikle son yaşanan depremler ile birlikte deprem uzmanlarının yorumları da bu bağlamda merak ediliyor. Peki; deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile 25 Eylül bugün olan son depremler listesi!

İSTANBUL'DA DEPREM KORKUTTU

24 Eylül'de Marmara Ereğlisi ilçesi açıklarında saat 16.38'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, saat 16.38'de Marmara Denizi'nin, Tekiradağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesine 18.87 kilometre mesafede meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre 4.2 büyüklüğündeki deprem, Tekirdağ ve sahil kesimindeki ilçeler ve İstanbul'da da hissedildi. 6.83 kilometre derinlikteki sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kendilerine kapalı alanlardan dışarıya atarken, ilk belirlemelere göre deprem herhangi bir hasara neden olmadı.

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