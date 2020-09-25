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Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile 25 Eylül bugün olan listesi

Ülkemizin fay hatları üzerinde bulunmasından dolayı listesi vatandaşların araştırdığı konular arasında yerini alıyor. Özellikle dün Marmara Denizi'nde yaşanan depremin ardından küçük çaplı sarsıntıların da beraberinde gelmesinden dolayı en son nerede deprem oldu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki; deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile 25 Eylül bugün olan son depremler listesi!

Giriş Tarihi: 25.9.2020 10:10 ABONE OL
Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile 25 Eylül bugün olan son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi araştırılmaya başlandı. Özellikle son yaşanan depremler ile birlikte deprem uzmanlarının yorumları da bu bağlamda merak ediliyor. Peki; deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile 25 Eylül bugün olan son depremler listesi!

İSTANBUL'DA DEPREM KORKUTTU

24 Eylül'de Marmara Ereğlisi ilçesi açıklarında saat 16.38'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, saat 16.38'de Marmara Denizi'nin, Tekiradağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesine 18.87 kilometre mesafede meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre 4.2 büyüklüğündeki deprem, Tekirdağ ve sahil kesimindeki ilçeler ve İstanbul'da da hissedildi. 6.83 kilometre derinlikteki sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kendilerine kapalı alanlardan dışarıya atarken, ilk belirlemelere göre deprem herhangi bir hasara neden olmadı.

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Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile 25 Eylül bugün olan son depremler listesi
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